Dünyaca məşhur model Adriana Limanın türkiyəli yazıçı Metin Hara ilə münasibəti son günlər gündəmdən düşmür.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Adriana ABŞ-na geri qayıdıb. Sevgilisi ilə hava limanına gələn Lima ondan ayrılaraq içəri tək girib.

Model Türkiyəni çox sevdiyini deyib. Adriana onu lentə almağa çalışan jurnalistləri telefonu ilə çəkməyə çalışıb.

Hava limanında yoxlanış zamanı Limanın boynunda Metinin hədiyyə etdiyi boyunbağı görünüb.

