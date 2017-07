"Real" Qaret Beyllə bağlı gözlənilməz qərar verib. Fanat.Az xəbər verir ki, "Kral Klubu" uelsli ulduzu satmaq qərarına gəlib.

"Sunday Express"in məlumatına görə, Kilian Mbappeni almaq istəyən "Real" Beyli satmaqla bu transfer üçün maliyyə mənbəyi yaratmaq niyyətindədi. Hazırda "Mançester Yunayted" və "Çelsi" onu heyətinə qatmaq istəyir.

Qeyd edək ki, "Real" Beyli "Tottenhem"dən 101 milyon avroya alıb.

Fanat.Az

