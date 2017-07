Tanınmış teleaparıcı Rahil Sayadoğlu nişanlanıb.

Gənc aparıcı Aynur Əhməd adlı xanımla rəsmi nikaha daxil olub.

Rahil Sayadoğlunun nişanlandığı xanım müəllimdir.

Qeyd edək ki, Rahil Sayadoğlu ANS telekanalında aparıcı kimi tanınıb. ANS bağlanandan sonra o, karyerasını ARB telekanalında davam etdirir. (lent.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.