Ukrayna Superkubokunun qalibi müəyyənləşib.

Publika.az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, son çempion "Shakhtar" Kiyev "Dinamo"su ilə qarşılaşıb. Donetsk klubunun heyətində Fakundo Perreyra dubl edərək "Shakhtar"a qələbə qazandırıb. Bununla da, "şaxtaçılar" 8-ci dəfə Ukrayna Superkubokunun qalibi olub. Onun ən yaxın izləyicisi 6 titulla "Dinamo"dur.

Ukrayna Superkuboku

15 iyul

Shakhtar - Dinamo - 2:0

Fakundo Perreyra 8, 56

Qırmızı vərəqə: Taras Stepanenko 80 (Shakhtar)

