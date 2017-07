Yalnız Yaponiyada istifadə olunan 6 qeyri-adi ixtira - FOTO

Milli.Az yalnız Yaponiyada istifadə olunan 6 qeyri-adi ixtiranı təqdim edir.

Oxumaqdan utanan və ətrafdakıları narahat etmək istəməyənlər üçün səssiz mikrofon. Bu alətlə səsinizi özünüzdən başqa heç kim eşitmətəcək.

Kompüterdə rahat işləmək üçün yastıq

Yaponların bu ixtirasi gününün çox hissəsini kompüter arxasında keçirdənlər üçündür.

Otellərin resepşinində çalışan robot-dinozavrlar

Təsəvvür edirsinizmi, bu robotlar sizi otelin girişində qarşılayıb, sənədləşdirmə işlərini həll etdikdən sonra otağınıza ötürürlər.

Planşet dəstəyi

Film və seriallar izləmək, eləcə də oyunlar oynamaq üçün əla fikirdir.

Tənha qəlblər üçün kafelər

Kafe və restoranlarda tək oturmaq istəməyənlərə, belə oyuncaqlar təqdim olunur.

Çətirlər üçün parkinq

Yaponiyada nəm çətirlə məkana daxil olmaq mədəniyyətsizlik sayılır.Odur ki, burada demək olar ki, bütün küçələrdə və ofis həyətlərində çətirləri qoymaq üçün xüsusi yerlər var. (publika.az)

