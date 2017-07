İran prezidenti Həsən Ruhaninin qardaşı həbs olunub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə "Frans press" agentliyi məlumat yayıb.

Onun maliyyə cinayətlərində ittiham olunduğu bildirilir.

