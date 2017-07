10 qardaş cəbhəyə yollandı və hamısı... - FOTO

Ukraynanın Çerkask vilayətinin Brovaxi kəndində yaşamış çoxuşaqlı Lısenko ailəsinin övladları ilə bağlı maraqlı fakt bu ölkənin, habelə Rusiya mətbuatının gündəmindən düşmür.

Publika.az xəbər verir ki, buna səbəb ailənin 10 övladının hamısının Böyük Vətən Müharibəsindən sağ-salamat qayıtmasıdır.

On altı uşağın böyüdüyü ailənin 10 övladı müxtəlif vaxtlarda faşistlərlə döyüşə yollanıb. Onlar ayrı-ayrı cəbhələrdə almanlara və onların müttəfiqlərinə qarşı döyüşüblər.

On qardaşın bəziləri ağır döyüşlərdə yaralansalar da, hamısı evə sağ-salamat qayıdıb.

Anar

