Hamilə qadınlar böyük TƏHLÜKƏDƏ

Hamiləlik zamanı çoxlu şəkər qəbul edən hər 5 qadından birinin uşağı təhlükədədir.

Milli.Az xəbər verir ki, bu uşaqlarda allergik astma xəstəliyinin rast gəlinmə faizi yüksəkdir. İngiltərəli alim Annabella Bedard bu istiqamətdə araşdırmalarını davam etdirəcəklərini deyib.

Onun sözlərinə görə, ana və uşaq sağlamlığı arasında böyük bir əlaqə var: "50 ildir qərb cəmiyyətində astma və allergiya xəstələrinin sayının artmasının səbəbini müəyyən etmişik. Əsas səbəb qidalanmadakı səhvlərdir". (publika.az)

