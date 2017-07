İyulun 15-i İran prezidenti Həsən Ruhaninin qardaşı Hosseyn Fereydun həbs edilib.

Trend-in İranın dövlət televiziyası "IRINN"-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İran məhkəmə hakimiyyətinin baç katibi Qulam-Hosseyn Mohseni-Ecey deyib.

O, bildirib ki, Həsən Ruhaninin qardaşı maliyyə məsələləri səbəbindən həbs edilib.

Milli.Az

