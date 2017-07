Yolu keçmək istəyən Tovuz sakinin avtomobil vurub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Dönük Qırıqlı kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Musayev Nihad Əhməd oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri ilə rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, N. Musayevi yoldan keçən zaman avtomobil vurub.



Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.