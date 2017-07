Çindən gələn təklifi rədd etdi

"Liverpul"un hücumçusu Daniel Staric Çindən gələn təklifi rədd edib. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Beijing Guoan" klubu 27 yaşlı forvardı transfer etmək istəyi baş tutmayıb. Staric Avropada qalmaq niyyətindədir. Ötən mövsüm 20 oyunda meydana çıxan hücumçu 3 qol vurub. Britaniya nəşrləri onun baş məşqçi Yurqen Kloppun oyun fəlsəfəsinə uyğun gəlmədiyi üçün əlverişli təklif qarşılığında satılacağını yazır.

"Beijing Guoan" Çin Superliqasında mübarizə aparır. Komandanı təcrübəli Rocer Şmidt çalışdırır.

Milli.Az

