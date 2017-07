Rusiyanın teatr və kino aktyoru Vladimir Tolokonnikov dünyasını dəyişib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi 75 yaşında Moskvada vəfat edib.

Aktyorun oğlu İnnokentiyin sözlərinə görə, atası uzun müddətdir ki, kəskin bronxitdən əziyyət çəkirmiş və onun ürəyi xəstəliyə tab gətirmədiyindən ölüb.

Milli.Az

