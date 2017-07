Burak Yılmaz yenidən Super Liqada (RƏSMİ)

"Trabzonspor" Burak Yılmazla anlaşıb. Fanat.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun prezidenti Muharrem Usta açıqlama verib.

"Burak Yılmazla anlaşmışıq. Özü 50-ci ildə "Trabzonspor"da oynamaq istəyir. Biz də onu gətirmək arxusundayıq. Amma klubu ilə anlaşmaq lazımdı. Hazırda danışıqlar davam edir. Anlaşma əldə olunsa, transfer baş tutacaq" deyə klub prezidenti bildirib.

Qeyd edək ki, Burak Yılmaz 2010-cu ildə "Fənərbaxça"dan transfer olunduğu "Trabzonspor"da 2 il oynayıb. Qara dəniz klubu 2012-ci ildə onu 5 milyon avroya "Qalatasaray"a satıb. 32 yaşlı hücumçu ötən il Çinin "Pekin Quoan" klubuna 8 milyon avroya transfer olunub.

Fanat.Az

