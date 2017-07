Tovuz. 16 iyul. REPORT.AZ/ Tovuz rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"-un qərb bürosu xəbər verir ki, Dönük Qırıqlı Kənd sakini olan 1990-cı il təvəllüdlü Musayev Nihad Əhməd oğlu qoyunları yoldan keçirərkən onu maşın vurub. Hadisəni törədən sürücü ərazidən uzaqlaşıb.

Musayev Nihad Əhməd oğlu xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



