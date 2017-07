Britaniya Qran Prisinin qalibi məlum oldu

"Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Lyuis Hemilton Böyük Britaniya Qran Prisinin qalibi olub.

Publika.az xəbər verir ki, Qran Pridə 2-ci yeri Hemiltonun komanda yoldaşı finlandiyalı pilot Valtteri Bottas, 3-cü yeri isə "Ferrari" komandasının finlandiyalı pilotu Kimi Raykkonen tutub.

Üç qat dünya çempionu Hemilton ölkəsinin ev sahibliyi etdiyi Qran Prini 5-ci dəfə qalibi olur.

Qeyd edək ki, ümumi hesabda liderliyi "Ferrari"nin pilotu Sebastyan Fettel (177 xal) qoruyub saxlayır. 2-ci yerdə 1 xal geri qalaraq Lyuis Hemilton (176 xal), 3-cü-yerdə isə Valtteri Bottas (154 xal) qərarlaşıblar.

Formula 1-in növbəti mərhələsi Macarıstanda 28-30 iyulda keçiriləcək.

