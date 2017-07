Şimali Çinin Hebey əyalətinin Dinqhui məbədində buddist rahib Mad Çi Xiyanın zərli mumiyası aşkarlanıb.

Metbuat.az məlumat verir ki, əsas maraqlı olan mumiyanın orqanlarının çürüməməsidir. Aparılan araşdırmada Çi Xiyanın sümükləri və beynin zərər görməməsi məlum olduqda keşişlər şok keçiriblər.

Qeyd edək ki, Mad Çi Xiyan buddizmi təbliğ etmək üçün Hindistandan Çinə səyahət edən keşiş hesab olunur. Onun təxminən 1000 il öncə öldüyü deyilir.

