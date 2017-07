Biləsuvarda zəncirvari yol qəzası baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayon ərazisində avtobus, QAZ-53 markalı yük maşını və minik avtomobili toqquşub.

İlkin məlumata əsasən, yük maşınında olan 2 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisənin təfərrüatları müəyyənləşdirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.