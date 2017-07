Ərəb ölkələrinin DÇ-2022-ni Qətərdə keçirməmək çağırışı saxta çıxdı

Altı ərəb ölkəsinin FİFA-nı DÇ-2022-ni Qətərdə keçirməməyə çağırması xəbəri yalan çıxıb.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İsveçrənin “The Local” nəşrinin təsisçisi Ceyms Sevec bildirib.

“Saytımızda belə bir xəbər yayımlanmayıb. Araşdırmalarımız xəbərin “The Local"-a oxşar saxta saytda yerləşdirildiyini üzə çıxarıb”, C.Sevec qeyd edib.

Bu gün Reuters agentliyi “The Local”-a istinadən xəbər verib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Bəhreyn, Mavritaniya və Liviya FİFA-ya məktub göndərərək DÇ-2022-ni Qətərdə keçirməməyə çağırıb. “Terrorçuların bazası olan Qətər azarkeşlərin təhlükəsizliyini təmin edə bilməz”, məktubda vurğulanıb.

Öz növbəsində, FİFA-dan bildiriblər ki, qurumun ünvanına adıçəkilən məzmunda məktub daxil olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.