Bakıda bağlı qapı arxasında qalmış azyaşlı xilas edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Şirvan şəhərində bir azyaşlının bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürən-xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunub. Mənzilin qapısı açılaraq və azyaşlı valideyinlərinə təhvil verilib. Əməliyyat saat 20:54-də başa çatıb.

