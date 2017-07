Saatlı rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

APA-nın Mil-Muğan bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Hacıqasımlı kəndində qeydə alınıb.

3 yaşlı Həsənova Familə Bəxtiyar qızı evlərinin həyətindəki gölməçəyə düşərək boğulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

