Bakı. 16 iyul. REPORT.AZ/ Siyəzən rayonunda ağr yol qəzası baş verib. "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə az öncə baş verib. Siyəzən-Məşrif-Qalaltı marşrutu üzrə hərəkət edən Mercedes markalı mikrotavtobus dərəyə yuvarlanıb. Hadisə zamanı mikroavotobusda 15 nəfər olub. 8 nəfər yaralı olduğu bildirilib.

Siyəzən rayonundan hadisə yerinə 3 təcili tibbi yardım briqadası gedib.



