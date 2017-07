Xətai rayonundakı kafelərdən birində xuliqanlıq hadisəsi baş verib. Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, Həsənov Asif İsgəndər oğlu 34-cü Polis Bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, gecə saatlarında Məhəmməd Hadi küçəsi 136 ünvanında yerləşən kafedə Razim adlı tanışı onu döyərək xuliqanlıq edib.

Şikayətçi dava-dalaşın hansı səbəbdən baş verdiyini bildirməyib.



Araşdırma aparılır.

Milli.Az

