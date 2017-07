Azərbaycanda sərnişin avtobusu dağdan aşıb - yaralılar var

Siyəzən rayonunda ağr yol qəzası baş verib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, Siyəzən-Məşrif-Qalaltı marşrutu üzrə hərəkət edən Mercedes markalı mikrotavtobus dərəyə yuvarlanıb. Hadisə zamanı mikroavotobusda 15 nəfər olub. 8 nəfər yaralı olduğu bildirilib.

Siyəzən rayonundan hadisə yerinə 3 təcili tibbi yardım briqadası gedib.

Baş vermiş ağır yol qəzasının bəzi təfərrüatları bəlli olub. Hadisə zamanı yaralananlar Siyəzən Regional Diaqnostika Mərkəzinə aparılıb. Yaralanan şəxslərin bəzilərinin adları:

Salamov Pərviz Fəxrəddin oğlu- 1990 təvəllüdlü

Ağayev Ceyhun Qəhrəman oğlu -1988 təvəllüdlü

Balabəyov Firuz Canlar oğlu - 1981 təvəllüdlü

Cəbrayılov Cəlil Ayətşah oğlu - 1991 təvəllüdlü

