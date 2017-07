Bakı. 16 iyul. REPORT.AZ/ Sabunçu rayonunda yanğın baş verib. "Report"un məlumatına görə, hadisə 3 saylı xəstəxanaya yaxın ərazidə baş verib. Təcili Tibbi Yardım maşını yanıb. Əraziyə FHN-in yanğınsöndürənləri cəlb olunub.

İlkin məlumata görə, zərərçəkən yoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.