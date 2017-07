İsveçrəli tennisçi Rocer Federer karyerasında 8-ci dəfə Uimbldon turnirinin qalibi olub.

Publika.az xəbər verir ki, 1 saat 41 dəqiqə davam edən final matçında Federer turnirin üçüncü raketkası Marin Çiliçdən üstün olub.

Oyun 6:1, 6:3, 6:4 hesabı ilə isveçrəlinin xeyrinə bitib.

Qeyd edək ki, Federer turnirin gedişində bir set belə uduzmayıb.

