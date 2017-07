Tovuz rayonunda piyadanın vurulması ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. "Report"un qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Düzqırıxlı kəndi ərazisində baş verib. Bakı-Qazax yolunun Düzqırıxlı kəndi ərazisində VAZ 2107 markalı avtomobil Qazax rayonunun Çaylı kənd sakini Alim Qocayevi vurub.

Xəsarət alan piyada Tovuz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib və ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti orta ağırdır.

Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb.



