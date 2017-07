Bakı. 16 iyul. REPORT.AZ/ "Report"un xəbərinə görə, hadisə Suraxanı rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Bülbülə qəsəbəsində 30 yaşlı Əhmədov Vasif Şirməmməd oğlu yaşadığı evdən naməlum şəxs və ya şəxslər çölə çağıraraq onunla mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində V.Əhmədov bıçaqlanıb. O, xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Suraxanı Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



