Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda 35 yaşlı oğlan bıçaqlanıb.

"Report"un xəbərinə görə, hadisə Nizami rayonunda baş verib.

1982-ci il təvəllüdlü Fərəcov Elməddin Elbəyi oğlu naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. O, müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Nizami Rayon Polis İdarəsinin 25-ci Polis Bölməsində araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.