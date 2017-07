Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda qoca qadını avtomobil vuraraq öldürüb.

"Report"un xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunda baş verib.

Belə ki, Binə-Mərdəkan şossesindən keçən 1940-ci il təvəllüdlü Selina Tamara Qriqorevnanı avtomobil vurub. Nəticədə xəsarət alan qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları hadisəni törədən sürücünü saxlayıb.

Araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.