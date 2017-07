Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Moskvanın hava limanlarında iki reys gecikir, daha 4 reys isə təxirə salınıb. "Report" xəbər verir ki, Moskva hava limanlarının onlayn tablolarında bu məlumatlar əks olunub. Domodedovo hava limanında 11, Şeremetyevo hava limanında isə 19 reys gecikir.

Şeremetyevo hava limanında 4 reys təxirə salınıb. Vnukovoda isə təxirə salınan reys barədə məlumat yoxdur.

Bakıya gələn reyslərdən gecikən və ya təxirə salınan yoxdur.



