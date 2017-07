Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Moskvada 40-dan çox aviareys təxirə salınıb.

Publika.az xəbər verir ki, “Domodedovo” və “Şeremetyevo” aeroportlarında 44 aviareys təxirə salınıb.

Bundan əvvəl Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi paytaxtda havanın kəskin pisləşəcəyi barədə xəbərdarlıq yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.