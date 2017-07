Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Amerikalı rejissor, "Canlı ölülərin gecəsi" filminin müəllifi Corc Romeo vəfat edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Frans Press agentliyi rejissorun menecerinə istinadən məlumat yayıb.

Rejissor uzun zaman idi ki, ağ ciyər xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.



