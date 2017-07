Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Çinin Tszilin vilayətində davam edən leysan yağışlar 18 nəfərin həyatına son qoyub. Daha 18 nəfər isə itkin düşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə CCTV telekanalı məlumat verib.

Leysan yağışları çaylarda suyun səviyyəsini qaldırıb. 115 min nəfər insan təbii fəlakət bölgələrindən köçürülüb. Ümumilikdə yağışlar 320 min nəfərin həyatını çətinləşdirib.



