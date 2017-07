Paytaxtda bir gecədə iki nəfər bıçaqlandı

Bakının Nizami rayonunda bir gecədə iki nəfər bıçaqlanıb.

APA-nın məlumatına görə, hadisələrin birində 1982-ci il təvəllüdlü Fərəcov Elməddin Elbəyi oğlu tanımadığı şəxslərin bıçaqlı hücumuna məruz qalıb.

Müxtəlif nahiyələrindən xəsarət alan 35 yaşlı kişini 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırıblar. Cərrahi əməliyyatdan sonra onun vəziyyətinin orta ağır olduğu deyilir.

Metronun "Qara Qarayev" stansiyasının yaxınlığında baş vermiş digər qanlı hadisə zamanı 1991-ci il təvəllüdlü Səmədzadə Elşən Lətif oğluna bıçaqla xəsarət yetrilib. Onun da tanımadığı şəxslə mübahisə zamandığı bıçaqlandığı bildirilir. E.Səmədzadə hazırda xəstəxanada həkim nəzarəti altındadır.

Qeyd edək ki, hər iki cinayət faktını Nizami RPİ-nin istintaqçıları araşdırır.

