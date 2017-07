Qətərin dövlət informasiya agentliyinə kiber hücumun arxasında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dayanır. "Report"un məlumatına görə, bu barədə The Washington Post Amerikanın kəşfiyyat təşkilatlarına istinadən məlumat yayıb.

Kiber hücum nəticəsində xəbər agentliyinin lentində qurama məlumat dərc olunmuşdu. Bu məlumat bəzi ərəb ölkələri ilə Qətər arasında siyasi böhranın yaranmasında qismən rol oynamışdı.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.