"Facebook"un yaradıcısı Mark Zukerberq sosial şəbəkədə yeni fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, şəkildə Markın hamilə xanımı Prisçilla Çan da yer alır.

Mark paylaşdığı fotonun altına Alaskada xanımı ilə birgə gəzdiyini qeyd edib.

Xatırladaq ki, 2003-ci ildə tanış olan cütlük 9 il sonra ailə qurub. 2015-ci ilin dekabrında onların ilk övladı - Maks adlı qızları dünyaya gəlib. Mark və Prisçillanın ikinci övladı da qızdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.