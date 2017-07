"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi Joze Mourinyo Kriştiano Ronaldonun transferi ilə bağlı danışıb. Fanat.Az xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssis həmyerlisini transfer etməyin mümkün olmadığını bildirib:

"Kriştiano Ronaldonu transfer etməyi heç vaxt düşünmədik. Çünki o, böyük maliyyə gücünə sahib bir klubun önəmli oyunçusudu. Ronaldonun komandadan ayrılacağını düşünməyimizə səbəb olacaq heç bir fakıtımız yoxdu. Klubuma transferi imkansız olan oyunçularlavaxt itirtdirmərəm".

Fanat.az

