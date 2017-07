Boks üzrə dünya çempionu Elvin Məmişzadə gecə klubunda dava salıb.

Fanat.Az Yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 16-sı, gecə saat 04:00 radələrində, şəhərin “26 land” gecə klubunda baş verib. 26 yaşlı boksçu dava zamanı bir xanımı döyüb.

Məsələ ilə bağlı polis tərəfindən araşdırma başlanıb.

Qeyd edək ki, Məmişzadə, eyni zamanda I Avropa Oyunlarının qızıl medalçısıdır.

Fanat.Az

