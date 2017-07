Məşhur dünya çempionumuz gecə klubunda dava saldı: qızı döydü

Boks üzrə dünya çempionumuz Elvin Məmişzadə gecə klubunda dava salıb.

Lent.az-ın Yenicağ.az-a istinadən xəbərinə görə, bu barədə etibarlı mənbədən məlumat daxil olub.

Hadisə şəhərin “26 land” gecə klubunda baş verib. 26 yaşlı boksçu dava zamanı bir xanımı döyüb. Məmişzadə Elvin Rauf oğlunun döydüyü xanım xəsarət alıb. Məsələ ilə bağlı polis tərəfindən araşdırma başlanıb.

Hadisə iyulun 16-sı, gecə saat 04:00 radələrində baş verib.

Qeyd edək ki, dünya çempionumuz olan E. Məmişzadə eyni zamanda I Avropa Oyunlarının qızıl medalçısıdır.

