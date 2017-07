Məşhur model sevgilisilə öpüşərkən yaxalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türkiyəli tanınmış model Deniz Akkaya sevgilisi, iş adamı Gökhan Şenova ilə birlikdə Yunanistanın Mikanos şəhərinə istirahətə gedib. Model sevgilisi ilə öpüşərkən kameralara yaxalanıb.

Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.