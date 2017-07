Türkiyənin Kırşehir şəhərindəki lunaparkda ölüm hadisəsi baş verib.

Milli.Az "Haberler"ə istinadla bildirir ki, lunaparkdakı "alma qurdu" adı ilə tanınan karusel relsindən çıxaraq aşıb. Nəticədə 1 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər ölüb.

Hadisədən sonra hadisəyə görə məsuliyyət daşıyan şəxslər saxlanılıblar.

Milli.Az

