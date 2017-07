Rusiya məhkəmsi Azərbaycan vətəndaşını 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib

Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Arxangelsk şəhərinin Lomonosov rayon Məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşı olan 33 yaşlı Əkbər A-nı dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə və sui-qəsd cəhdində təqsirli bilib.

Bu barədə "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, təqsirləndirilən şəxs 2013-ci ildə miqrasiya qanunvericiliyinin pozulması ilə əlaqədar Rusiyadan çıxarılıb və 2018-ci ilin dekabr ayına qədər Rusiya ərazisinə girişin qadağan olunması barədə məlumatlandırılıb. Vətənində olarkən, o, soyadı və atasının adını dəyişərək yeni milli pasport alıb, bundan sonra 2016-ci ilin iyununda Moskva vilayətindəki "Şeremetyevo" hava limanı vasitəsilə Rusiya ərazisinə qanunsuz daxil olub.

Bundan əlavə, 2016-cu ilin dekabrında Arxangelskdə mübahisə zamanı təqsirləndirilən şəxs qətl məqsədilə tanışın qarın nahiyəsinə bıçaq zərbələri endirib, nəticədə həmin şəxsin sağlamlığına ağır zərər yetirib.

O, cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilib.



