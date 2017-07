Dəmiryolunda qiymət artacaq? - AÇIQLAMA

Artıq 2 gündür ki, "Aİ-92” markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 90 qəpik müəyyən olunub.

Benzinin qiymətindəki dəyişikliyin yük və sərnişin daşınmasına aidiyyatı varmı?



“Qiymət artımı müşahidə edilməyəcək”.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlamasında “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sevinc Qədirova deyib:

“Qatarlar "Aİ-92" markalı benzinlə işləmir. Dizel yanacağı və enerji ilə işləyir. Ona görə də, bahalaşmanın qatarların qiymətinə heç bir təsiri olmayacaq. Qiymətlər necə idisə, o cür də qalacaq. Yaxın zamanlarda qiymət dəyişikliyinin baş verə biləcəyi haqda məlumat yoxdur”.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



