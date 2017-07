"Barselona" Marko Verrattidən əl çəkmir. Fanat.Az xəbər verir ki, Kataloniya klubu PSJ-yə yeni təklif göndərməyə hazırlaşır.

"Barselona" bu dəfə fransızlara 65 milyon avro və İvan Raktiçi təklif edəcək. PSJ-nin bu dəfə təkliflə razılaşması gözlənilir.

