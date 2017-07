Kişiləri 12 dəqiqədə ələ almaq üsulları – Xanımlar, oxuyun!

Amerikalı həkim Kennet Kuper 12 dəqiqəyə insanın istədiyini əldə edə biləcəyini təsdiq edib. O düşünür ki, 12 dəqiqə ərzində insan nə qədər güclü qaçsa, onun orqanizmi 12 dəqiqə müddətində maksimal hərəkət səviyyəsinə o qədər çox çatır.

Metbuat.az bildirir ki, zamanla 12 dəqiqəyə daha çox iş görməyin mümkün olduğu ortaya çıxıb. Həmçinin, bu da aşkarlanıb ki, cəmi 12 dəqiqəyə əks cinsə təsir etmək olar. Gəlin diqqət edək, qadın bunları necə edir?

İlk dəqiqədə qarşı tərəfin üzünə gülümsəyir. Sanki ilk baxışdan vurulub. Edilən testlərə görə, bu metod ilk dəqiqən 64% kişilərə təsir edir.

2-ci dəqiqdən zahiri görkəm rol almağa başlayır. Görkəmin çəkiciliyi testə görə 60% kişilərə təsir edir.

3-cü dəqiqədə qarşı tərəfdən gələn ətir təsir etməyə başlayır.

4-cü dəqiqədə qadının vizual görüntüsünü 58% kişilər daha çox dəyərləndiriblər.

5-ci dəqiqədə qadının səs tembri diqqət çəkir. Həyatda bəzi xoşbəxt insanlar var ki, onların səs tembri insanın beynini oxşayır. Kişilərin ¼ hissəsi bu səsi izləyir.

6-cı dəqiqə 3 sualı - "Nə işlə məşğulsunuz?", "Gününüz necə keçib?," "Və hava haqqında..." - unudun. Daha çox xarakter və zövqlə bağlı suallar əks tərəfin diqqətini çəkir.

7-ci dəqiqədə əsasən bir çox kişiləri (82%) "WhatsApp" mesajının səsi narahat edir. Odur ki, görüşə gedərkən telefonu səssizə qoymaq məsləhətdir.

8-ci dəqiqədə yaltaqlıq xarakteri araşdırılır. 2 tip yaltaqlıq var: həddən artıq səmimi olmaq və süni sima. Kişilər sözsüz ki, komplementi sevir. Ancaq aşırı dərəcədən qaçmaq lazımdır. Saxta notlar sizi 2-ci görüşdən məhrum edə bilər.

9-cu dəqiqədə tez-tez səhv sual-cavabın olmamasına diqqət olunmalıdır.

10-cu dəqiqə sürət nəzərdə tutulur. Tələsərək danışmağa ehtiyac yoxdur.

11-ci dəqiqə zarafatla bağlıdır. Qadında əla yumor hissi ən seksual cəhətlərdən biri kimi sayılır. Maraqlı yumor istənilən kişini özünə bağlaya bilər.

12-ci dəqiqə 2-ci şans amili önəmlidi. Araşdırma onu göstərir ki, kişilər liberal qadınlara daha çox üstünlük verir.

