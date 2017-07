Türkiyədə faciə: 3 azyaşlı uşaq öldü - FOTO

Türkiyədə 3 körpə uşağın ölümü ilə nəticələnən faciə yaşanıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Şanlıurfanın Siverik qəsəbəsində Hacı Menek adlı şəxsin evində yanğın baş verib.



Həmin vaxt Hacı Menek həyat yoldaşı ilə birgə tarlaya işləməyə gedib. Evin tüstülənməsinə görən qonşular yanğınsöndürənlərə məlumat veriblər.

Həmin zaman onların evdə üç azyaşlı övladı- 3 yaşlı Bedriyə, 2 yaşlı Mustafa, 6 yaşlı Əhməd olub. Yanğın zamanı 3 uşaqda zəhərlənib. Təcili yardım vasitəsilə xəstəxanaya çatdırılan uşaqların öldüyü məlum olub.

