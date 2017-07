Biləsuvar. 17 iyul. REPORT.AZ/ Biləsuvarda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə səhər saatlarında Ələt-Astara magistral yolunun Biləsuvar rayonu ərazisindəki döngədə qeydə alınıb.

Nəticədə iki VAZ-2107 markalı avtomobil qəza törədib. Qəza zamanı bir nəfər ağır, bir nəfər isə yüngül xəsarət alıb.

Yaralılar dərhal Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.











