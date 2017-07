Jurnalistlər üçün aksiya - bu dəfə gözlərini pulsuz müayinə etdirə bilərlər

Bakıda media nümayəndələrin üçün 22 iyul - Milli Mətbuat Gününə həsr olunan "Gələcəyə sağlam baxış " adlı aksiya keçiriləcək.

Milli.Az xəbər verir ki, Mərkəzdən Trend-ə verilən məlumata görə, aksiya iyulun 21-də keçiriləcək. Həmin gün media təmsilçiləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin xidmətlərindən yararlana, gözlərini müayinə etdirə biləcəklər .

Gözlərini müayinə etdirmək istəyən media nümayəndələri iyulun 21-də səhər saat 9.00-dan 16.00-dək mərkəzə müraciət edə bilərlər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.