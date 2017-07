İran yas içində: Nobel mükafatlı iranlı qadın dünyasını dəyişdi

Standford Universitetinin professoru, riyaziyyat üzrə Nobel mükafatı qazanan Məryəm Mirzəxani 40 yaşında vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, iranlı professor döş xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

Məryəmin ölümü bütün dünya ilə yanaşı, ölkəsi İranda da əks-səda doğurub. İran qəzetləri ilk səhifələrinə ölkədə qadınların geyimlərinə nəzarət edən sərt qadağalar olmasına rəğmən, bu qadağaları yıxıb keçən Məryəmin başıaçıq fotosunu qoyub.

40 yaşdan öncə Nobel mükafatı qazanan nadir şəxslərdən olan M.Mirzəxaninin ölümü İran parlamentinin işinə də təsir edib. Parlamentdə 60 millət vəkili anası iranlı olan uşaqlara vətəndaşlıq verilməsi qanununun qəbul edilməsinin sürətləndirilməsini tələb edib.

Buna səbəb isə Məryəmin çex vətəndaşı ilə evlənməsi və bu evlilikdən olan qızının İran qanunlarına görə vətəndaşlıq ala bilməməsi olub.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.