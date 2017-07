Bakı. 17 iyul. REPORT.AZ/ Teatrşünas Niyaz Cəfərov avtomobil qəzasına düşərək dünyasını dəyişib.

Bu barədə "Report"a onun bacısı məlumat verib.

Gənc teatrşünas bu gün Yasamal qəbiristanlığında dəfn olunub.

Qeyd edək ki, Niyaz Cəfərov "Kaspi" qəzetinin "Teatr əlavəsi"nin yazari idi. Ailəli olan Niyaz Cəfərovun körpə qızı var.

Allah rəhmət eləsin!







